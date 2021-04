Un policía en Ohio mata a tiros a una adolescente negra

Un agente de policía del estado estadounidense de Ohio disparó y mató a una adolescente negra de 16 años cuando respondía a una llamada de emergencia por un intento de apuñalamiento. (Seguir leyendo…)

Advertencia: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad:

WARNING GRAPHIC:

Bodycam footage from today’s Officer-involved shooting in Ohio shows Makiyah Bryant brandishing a knife at another woman before being shot by the officer

— Daily Caller (@DailyCaller) April 21, 2021