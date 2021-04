Tatis Jr. la saca dos veces y perrea a Trevor Bauer

El dominicano Fernando Tatis Jr. sigue castigando por todo lo alto al polémico Trevor Bauer con dos jonrones en una noche en la MLB 2021. En la primera entrada Fernando Tatis Jr. conectó un enrome jonrón y lo perreó cerrando un ojo cuando cruzo la inicial, cobrando venganza de aquel perreo que le hizo Trevor Bauer en la última serie entre Angeles Dodgers y los Padres de San Diego. (Seguir leyendo…)

FERNANDO TATIS JR. HAS DONE IT AGAIN pic.twitter.com/8y9KMtRqMx

— MLB (@MLB) April 25, 2021