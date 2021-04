La exestrella de ‘Bachelor’ Colton Underwood sale del clóset

TMZ: Colton Underwood, ex estrella de «The Bachelor», se está abriendo sobre su sexualidad diciéndole al mundo que es gay.

Colton se sinceró con Robin Roberts en «Good Morning America» ​​el lunes, diciendo «He huido de mí mismo durante mucho tiempo. Me he odiado a mí mismo durante mucho tiempo… y soy gay. Y yo acepté eso a principios de este año y lo he estado procesando. Y el siguiente paso en todo esto fue informar a la gente».

Colton agregó: «Entré en un lugar para mí en mi vida personal que era oscuro y malo y puedo enumerar un montón de cosas diferentes, pero todas serían excusas. Hubiera preferido morir antes que decir que soy gay. y creo que fue una especie de llamada de atención».

Colton dijo que estaba tan mal que pensó en quitarse la vida. «Hubo un momento en Los Ángeles en el que me desperté y no pensé que iba a despertar. No tenía la intención de despertar y lo hice. Y creo que para mí esa fue mi llamada de atención… esta es tu vida, vuelve a tomar el control».

Como saben los fanáticos de ‘Bachelor’, la virginidad de Colton se convirtió en un tema candente cuando apareció en la temporada de Becca Kufrin de «The Bachelorette» en 2018. Por supuesto, esta historia continuó cuando se convirtió en el ‘Bachelor’ de la temporada 23… pero había mucho más drama que eso.

Colton saltó notoriamente una puerta durante el rodaje en la mitad de su temporada y amenazó con dejar el programa, pero finalmente decidió regresar. Terminó eligiendo a Cassie Randolph, aunque los dos nunca se comprometieron y, como informamos, tuvieron una ruptura muy complicada.

También vale la pena señalar que Colton declaró en sus memorias de marzo de 2020, «The First Time», que su tiempo en «The Bachelor» en realidad lo ayudó a darse cuenta de que NO ERA gay. Dijo que cuestionó su sexualidad cuando tenía poco más de 20… el resultado de haber sido acosado mientras crecía. Los matones dijeron que era gay y él dice que se lo creía.