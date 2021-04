Bad Bunny sobre su debut en WrestleMania 37

Totalmente entusiasmado y ansioso por su debut como luchador en la WWE se mostró Bad Bunny, quien cuenta las horas para su participación en WrestleMania 37, donde hará dupla con Damian Priest en un enfrentamiento con The Miz y John Morrison. (Seguir leyendo…)

Bad Bunny por Instagram:

Mañana será uno de los días más importante de mi vida. Otro sueño hecho realidad. BENITO EN WRESTLEMANIA!!!! AUN NO LO PUEDO CREER!!!! TENGO TANTO QUE DECIR Y CONTAR, QUE MEJOR DOY GRACIAS Y YA 🙏🏻 SERÁ UN DÍA MUY ESPECIAL!!! MAÑANA ARRIESGO MI VIDA EN EL RING!!! PERO NO TENEMOS MIEDO!!! VAMOS PA ENCIMOTA!!! NO SE LO PUEDEN PERDER POR NADA DEL MUNDO!!!🤍 DESEENME SUERTE!!!!