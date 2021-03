Video: El primer jonrón de Vlad Jr. en los entrenamientos

MLB: Vladimir Guerrero Jr. dio una línea de 412 pies al jardín central en TD Ballpark con un sinker de Michael Fulmer, y llegó con una velocidad de salida de 111.2 mph.

Incluso si sus ojos no estaban en el campo, el sonido por sí solo fue suficiente para decirle hacia dónde se dirigía la pelota.

Este es el tipo de swing que los Azulejos buscan de Guerrero, quien llegó al campamento en una condición física mucho mejor mientras busca recuperar la forma que lo convirtió en el prospecto número uno del béisbol al ingresar a la temporada 2019. La mayor parte de ese enfoque radica en la resistencia y la capacidad de Guerrero para mantener su swing durante 162 juegos, pero Toronto también se ha visto alentado por la velocidad de su bate, que siempre ha sido especial.

Cualquier pelota lanzada en el aire también es una buena noticia para Guerrero. En 2019, su ángulo de lanzamiento promedio de 6.7 grados lo ubicó en 369 de 398 bateadores con 100 o más apariciones al plato. En el ’20, ese promedio bajó a 4.6 grados, colocándolo en 325 de 352 bateadores (50+ PA). Guerrero no es un quemador en las bases, por lo que verlo levantando la pelota y conduciéndola con tanta autoridad es impresionante.

Ready for VladiMORE of this? 😏 #PLAKATA 💥 pic.twitter.com/bPMVUIDLvm

— Toronto Blue Jays (@BlueJays) March 11, 2021