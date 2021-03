Las raíces del narco y el poder en La Romana

Altagracia Salazar

Los diarios de hoy explican sin rubor como creció el narco en La Romana en los últimos años y como sus lideres ascendieron de traficantes de viajeros ilegales a Puerto Rico a traficantes de drogas.

Los mismos diarios hablan de los conflictos de poder entre los líderes de la actividad ilícita que terminaron con la vida de el hijo de Pascual Cordero, el chino, quien se queja que la fiscalía excluyó a Manuel Emilio Mesa beltré, alias el gringo, a quien el supone responsabilidad en la muerte.

Pareciera una narconovela mexicana con todos sus ingredientes pero es la realidad pura dura en puritana República Dominicana que debe ser ejemplo de como se mira para un lado cuando en el camino hay mucho dinero. Mira para un lado la autoridad y mira para el otro la sociedad.-

¿Nadie en la Romana sabía de las actividades de Negro Tongolo que lo llevaron a la sala capitular o el alcalde Tony Adames no sabía que estaba contratando como escolta al jefe operativo de una poderosa banda de narcos?

La verdad es que no solo pasa en La romana, pasa en muchos otros lugares y quizá eso explica como viven quienes deben perseguir el narcotráfico.

Es evidente que ahora hay un esfuerzo pero ese esfuerzo no progresará si una parte de la población sigue cerrando los ojos al origen de determinadas fortunas.