Se quilla presentador británico

Piers Morgan, un presentador de la televisión británica, se levantó y abandonó el show en vivo, mientras se debatía sobre la entrevista a los duques de Sussex. Antes de partir, Morgan sostuvo que no creía para nada en las confesiones de Meghan Markle.

Piers Morgan admite que todavía «no cree» nada de lo que Meghan Markle dijo en su entrevista con Oprah Winfrey.

La presentadora de televisión abandonó Good Morning Britain ayer después de recibir 41.000 quejas de Ofcom por dudar de la revelación de la duquesa de Sussex de que consideraba el suicidio en el colmo del abuso racista.

Meghan se sentó con su esposo, el príncipe Harry, para una entrevista explosiva con Oprah Winfrey el domingo por la noche, en la que explicó su decisión de dejar la vida como miembros mayores de la familia real.

Horas después de anunciar su salida de GMB, Piers tuiteó el miércoles por la mañana: “El lunes, dije que no le creía a Meghan Markle en su entrevista con Oprah.

“He tenido tiempo de reflexionar sobre esta opinión y todavía no lo hago. Si lo hizo, está bien.

“La libertad de expresión es una colina en la que estoy feliz de morir.

Gracias por todo el amor y el odio. Me voy a dedicar más tiempo a mis opiniones».

Incluyó una foto de Winston Churchill con la cita:» La idea de algunas personas sobre la libertad de expresión es que son libres de decir lo que quieran, pero si alguien responde es un ultraje’.

On Monday, I said I didn’t believe Meghan Markle in her Oprah interview. I’ve had time to reflect on this opinion, and I still don’t. If you did, OK. Freedom of speech is a hill I’m happy to die on. Thanks for all the love, and hate. I’m off to spend more time with my opinions. pic.twitter.com/bv6zpz4Roe

— Piers Morgan (@piersmorgan) March 10, 2021