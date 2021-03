Si alguien debía de aparecer en este alegado quebrado romance de Jennifer López y Alex Rodríguez es José Canseco. El también exjugador de Grandes Ligas ha sido un crítico de A-Rod por años. Aprovechó para publicar una serie de tuits. (Seguir leyendo…)

Hey Jennifer Lopez by the way I am single And I can be faithful

— Jose Canseco (@JoseCanseco) March 12, 2021