Administración Biden advierte a inmigrantes:

“Al hecho de que no hemos tenido el tiempo… para poner en marcha una política integral y humana para procesar a las personas que están llegando a la frontera, ahora no es el momento de venir”, indicó. “La gran mayoría de las personas serán rechazadas. Los procesos de asilo en la frontera no ocurrirán de inmediato; llevará tiempo implementarlo”. (Seguir leyendo…)