Canelo vence a Yildirim

En un pleito que se fue de un solo lado en Miami, la esquina de Yildirim no dejó salir a su hombre en el cuarto round con lo que el mexicano sumó su victoria 55, 37 por la vía rápida, con una derrota y dos empates, mientras el turco sufrió su tercer revés con 21 peleas ganadas, 12 por nocáut.( Seguir leyendo…)

Chequea video a continuación

Canelo sat Yildirm DOWN for the win💥🥊

(via @DAZNBoxing) pic.twitter.com/3frfmB0COQ

— SportsCenter (@SportsCenter) February 28, 2021