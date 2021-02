Best Buy acaba de despedir a 5.000 trabajadores y cerrará más tiendas

New York (CNN Business).- Best Buy dijo el jueves que despidió a 5.000 trabajadores este mes y planea cerrar más tiendas este año a medida que más consumidores compran productos electrónicos en línea.

La noticia llega en un momento en que las grandes cadenas se enfrentan a una competencia cada vez mayor de Amazon y otros sitios que venden artículos como televisores y computadoras portátiles. Fry’s Electronics dijo el miércoles que cerraría abruptamente todas sus tiendas de la noche a la mañana, poniendo fin a casi cuatro décadas en el negocio.

Best Buy (BBY) espera que el 40% de sus ventas provengan de compras en línea este año, frente al 19% de hace dos años, y la compañía dijo que necesitaba modificar su fuerza laboral en respuesta a este cambio.

La directora ejecutiva, Corie Barry, dijo a los analistas el jueves que a principios de este mes, Best Buy había estado ajustando la combinación de empleados de tiempo completo y medio tiempo en las tiendas, debido a «tener demasiados empleados a tiempo completo y no suficientes empleados a tiempo parcial». Como resultado de esta reorganización, Best Buy despidió a 5,000 empleados, la mayoría de los cuales trabajaban a tiempo completo. También dijo que está agregando aproximadamente 2,000 nuevos puestos de tiempo parcial. Best Buy tiene alrededor de 102.000 empleados.

Es la primera vez que Best Buy proporciona una cantidad específica de recortes de empleos, que fueron reportados por primera vez por el Wall Street Journal.

Best Buy ha ganado una pandemia. El minorista vio un aumento en las ventas de artículos desde computadoras portátiles hasta electrodomésticos de cocina a medida que más estadounidenses trabajaban y cocinaban en casa. Durante su último trimestre que finalizó el 30 de enero, las ventas en las tiendas abiertas durante al menos un año aumentaron un 12,6% en comparación con el año anterior. Sin embargo, Best Buy espera que la demanda se desacelere este año.

La compañía también dijo el jueves que cerró 20 de sus grandes tiendas en cada uno de los últimos dos años y espera cerrar un número mayor este año. Best Buy tiene 450 arrendamientos de tiendas que se renovarán en los próximos tres años, y Barry dijo que «habrá límites más altos para renovar arrendamientos a medida que evaluamos el papel que desempeña cada tienda». La compañía tiene alrededor de 1,000 tiendas en Estados Unidos.

Best Buy también planea usar más espacio en la tienda para cumplir con los pedidos de entrega a domicilio. El minorista está probando nuevos diseños de tiendas que reducen el tamaño de los pisos de ventas y amplían el espacio dedicado al envío de pedidos.