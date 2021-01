Melymel le entra al toque de queda

Melymel

El toque de queda es para evitar las aglomeraciones, las autoridades no mejoran sus medidas ni mirando que los resultados son al revés.

En países desarrollados, son flexibles con la circulación porque les sobra educación y sentido común, y con toda la prudencia que los caracteriza, no han podido quedar libre del virus. Imagínense en RD, donde entras a un lugar, dices “buenos días”, y de 10 personas, te responde una, el 80% de la clase baja no conoce sus derechos, ni saben quién es Juan Pablo Duarte.

Hay que entrenar mejor al cuerpo de seguridad, ya que tienen manejos PÉSIMOS para con los ciudadanos, y NO ESTAN PROTEGIDOS debidamente, siendo ellos los que más interactúan con los transeúntes, por ende, son los que más propagan el virus, aparte de los cajeros de bancos, supermercados, deliveries, Etc.

Por otro lado, este pueblo entiende a coñazos, gracias a que no se invierte en educación para poder facilitar el dominio de masas, pero en situaciones como estas, SE QUE LAMENTAN ver los resultados de mantener a un pueblo ignorante.

Conclusión: si la gente no siente la presión del por qué estamos en toque de queda, seguiremos igual.

En lugar de provocar tumultos con horas incómodas, PROMUEVAN las multas dentro de los establecimientos🙂

pongan oficiales DEBIDAMENTE ENTRENADOS Y PROTEGIDOS a multar a peatones que no respeten el distanciamiento y los protocolos.

Son más los contagios que brotan de las filas de los transportes públicos, supermercados, bancos, hospitales, Etc., que lo que determinan en otras estadísticas.

Asi como le permiten funcionar a los hoteles e iglesias, permitan a las PYME funcionar, manden oficiales que supervisen los negocios y multen a los peatones que no respeten el distanciamiento, pero paren la estupidez de permitir Y PROVOCAR aglomeraciones en unas zonas y en otras, no.

Hay más contagio antes del toque de queda POR LA PRESIÓN DEL HORARIO, que durante el mismo.

Esta pandemia pasará a ser un problema endémico, estamos en la era de guerras biológicas, OBSERVEN Y ANALICEN.

A Dios que reparta suerte o acabe con este planeta ya.