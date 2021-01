Fan de Vicente Fernández rompe el silencio

Rompe el silencio la fan a la que Vicente Fernández le tocó el seno.

“Esta foto la tomaron en el 2017, la razón por la cual mi expresión se ve tan tranquila no es porque me gustó, se debió a que no me di cuenta de que su mano estaba ahí, hasta que después estaba viendo las fotos con mi mamá. Yo estaba usando un ‘bra’ con relleno, es muy difícil sentir algo, especialmente porque estaba en la parte de abajo, realmente no me di cuenta hasta que vi la foto e hice zoom”, dijo en entrevista para un programa de opinión de espectáculos. (Seguir leyendo…)

