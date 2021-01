Bill Gates se vacuna contra el covid-19

El multimillonario estadounidense Bill Gates recibió la primera dosis de la vacuna contra el covid-19. El cofundador de Microsoft informó sobre la inoculación en su cuenta de Twitter.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd

— Bill Gates (@BillGates) January 22, 2021