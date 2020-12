La carrera ‘Pico Duarte Express’

Foto via @roseplacencio

Todos hemos escuchado hablar del Pico Duarte, sin embargo no todos los dominicanos se aventuran a coronar sus retadores 3,187 metros de altura y aunque se conocen casos de personas que se han lanzado e ido “a lo loco”, la gran mayoría de quienes lo visitan pasan por algún tipo de preparación pues el reto no solo no es pequeño, ¡es el más grande de todo el país y de la región!

Generalmente la escalada al pico más alto de las Antillas se hace en varias etapas, pernoctando en distintos puntos (La Ciénaga, Compartición, el Tetero…) para poder distribuir la pesada carga hasta finalmente llegar “más arriba mucho más” y encontrarse con la famosa estatua de Duarte (y la fantástica vista que la acompaña). Lo que probablemente no sepas es que hay un pequeño y selecto grupo que no se conforma con ir, sino que, además, agrega un reto adicional: el tiempo. En vez de pasar tres o cuatro días caminando, ellos optan por hacerlo en menos de una jornada. Si, entendiste bien: suben al Pico en menos de 1 día.

Esta práctica, poco común por su alto nivel de complejidad, cuenta incluso con una carrera la cual ha sido bautizada como “Pico Duarte Express” y, como su nombre lo indica, pretende que se logre el hito de hacer el retador trayecto en una modalidad rápida, de hecho, para poder calificar deben hacerlo en menos de 15 horas.

Luis Tirado, dominicano que se ha aventurado a intentarlo (y que ha resultado ganador en una de sus categorías), nos expresa que “la emoción está en saber que no hay ninguna carrera que te pueda llevar más alto en toda la región”. Para este amante del trail running lo mejor es la paz y la tranquilidad de estar a solas contigo en la naturaleza y, según nos cuenta: “parte del encanto se encuentra en que, para concluir con éxito, hay que empujarse hacia un estado físico y mental muy especial” y en que, habiéndola hecho en años anteriores, la real competencia es contigo mismo y con “el yo del pasado”.

Con 46 kilómetros en total, esta carrera puede ser considerada como un “ultramaratón” (ya que supera los 42,195 metros) y según sus organizadores, se trata de un evento de “semi autosuficiencia” pues quienes se inscriben deben cargar por sí mismos con todo el equipo y alimento que consideren necesario, contando en el camino con algunas estaciones de hidratación y asistencia médica básica, en caso de requerirla. Diseñado para corredores y montañistas, el Pico Duarte Express consiste en recorrer “desde La Ciénaga de Manabao hasta la cima del Pico Duarte y regresar hasta La Ciénaga durante un mismo día”, y como competición cuenta con la acreditación del International Trail Running Association (ITRA).

¿Cómo es el Camino hasta el Pico Duarte? – William Ramos TV:

Esta es sin dudas una oportunidad única y muy original de conocer el corazón de nuestras cordilleras, de hacer un tipo de turismo deportivo y de montaña, que además de descubrir nuevos matices de la geografía nacional, pone a prueba los límites de cada persona. Desde Quemashago.com felicitamos a quienes organizan este evento y a los que se atreven a asumir el reto y a ti te lanzamos la pregunta: ¿crees que tienes lo que hace falta para coronar la cima de Las Antillas en tiempo récord? ¿Te atreverías tú a subir al Pico Duarte en 15 horas o menos?

Redacción: Maricha Martínez Sosa · Corrección: Umami.do