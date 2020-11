Dianabel sobre Franklin: «Se empeña en seguir haciéndome daño»

Dianabel Gómez por Instagram

«Hago estas publicaciones porque es la única manera que encuentro como defenderme!!! Él hace un medía tours en todos los programas hablando de mí, y ahora me pone UNA QUERELLA POR DIFAMACIÓN, donde tengo que ir a comparecer.

¡Sus amigos o familiares por favor aconsejen ese señor que lo único que he pedido es el divorcio, y se empeña en seguir haciéndome daño y poniéndome una y otra cosa en la justicia, de relajo!!! Para ver si de una forma u otra vuelvo con él. Una persona vieja YA ! Actuando como Niño.

Renuncié a todo lo que tenga que ver contigo con tal de que me dejarás tranquila y el divorcio. Querías carro, ahí te lo regresé, de la casa que vivíamos ni siquiera una silla me llevé. Solo me llevé mis ropas, ropas que ni tú compraste. Lo ven muy tranquilo, pero es planificando todos los días una nueva para molestar. Pero hagas lo que hagas y mientras pueda yo defenderme , aquí estaré bailando según me toques la canción»