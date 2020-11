El ministro de educación sobre hogares ‘SinSin’

El ministro de Educación, Roberto Fulcar: “Hay hogares que tienen apagones como es natural pero es no es una falla del plan es una falla de la República, es una falla del sistema eléctrico nacional, es decir, que nosotros no tengamos conectividad en una comunidad no es una falla del plan, son partes de las brechas tecnológicas sociales de los servicios públicos que tiene RD. Esas son partes de las brechas sociales que estamos cerrando”( Seguir leyendo…)

Los SinSin = Estudiantes sin luz y sin internet durante ciclo escolar a distancia…