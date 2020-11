¿Negociando la JCE a espaldas de la gente?

Altagracia Salazar

La Fuerza del Pueblo necesita los votos del PRM para ser reconocido como segunda fuerza en el Senado. Eso desmiente el rumor de que ese partido impondría la presidencia de la JCE a menos que el PRM sea el peor negociador del mundo. La negociación, que es la base de la política, debe realizarse de manera transparente.

Ojalá el PRM que ha demostrado incapacidad para tomar decisiones (no ha podido sustituir a 4 diputados) pueda tener una idea definida previamente en torno a la JCE que supere los intereses personales de cada uno de sus senadores.

En las elecciones del 24 Danilo no puede ser candidato pero Leonel Fernández de seguro lo será. Leonel Fernández no solo metió al país en un esquema corrupto de control social a través de la creación del sistema de bocinas que luego multiplicó Danilo Medina. Fernández impulsó una oleada reaccionaria que todavía permanece en el constitucional y que no quisiera se extendiera a las otras altas cortes.