Impacto del huracán Eta en Nicaragua y Honduras

El huracán Eta, que se prevé puede provocar peligrosas marejadas e inundaciones «catastróficas y potencialmente mortales», ya causó estragos sobre parte de Centroamérica.(Ver fotos…)

Chequea video a continuación

Nicaragua and Honduras scrambled to evacuate citizens from their Atlantic coasts as Hurricane Eta barreled closer and the U.S. National Hurricane Center warned of flash floods and ‘catastrophic winds’ in Central America https://t.co/wLjt5kxHl9 pic.twitter.com/MQPTzefQQB

— Reuters (@Reuters) November 3, 2020