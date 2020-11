Dianabel Gómez: ‘Prefiero la cárcel que estar con él’

La ‘boda deportiva’ continúa en su crisis matrimonial a tal punto que Dianabel Gómez prefiere estar «en la cárcel» y no estar con Franklin Mirabal de manera obligada.

Dianabel Gómez por Instagram

«Y que más estaré yo pagando… no hay forma!! Ni justicia, ni en público, ni en redes, ni programa ni nada, hacen entender que me deje tranquila, no sé a que más recurrir. Cuando me pase algo a mí, ahí la justicia si hace su trabajo, porque quien necesita la ordeb de alejamiento soy yo! Y no me importa si me arrestan por estar hablando, yo prefiero que me den cárcel a estar con una gente obligada».

