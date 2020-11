Video | Abinader, los políticos y mis cuartos

Altagracia Salazar

El presidente de la República, que andaba por Santiago ofreciendo modestos aportes, ratificó anoche su propuesta de reducir la financiación de los partidos en un año que no será electoral.https://youtu.be/9x9XKspiksY

Los partidos y en general los actores políticos no acaban de entender que el presupuesto es la suma de los cuartos mios y de casi once millones de ciudadanos y ciudadanas.

Si el ayuntamiento de la Romana da un contrato grado a grado es con los cuartos mios y no vivo en la Romana. Si los equipos que compra educación no se corresponden con los precios del mercado es con los cuartos mios y yo no voy a la escuela.

El peaje de sombra obra del inefable Díaz Rua lo pagamos quienes viven en Samaná y quienes pasamos años sin ir a Samaná.

José Rijo me envía hoy un trabajo que deberíamos tratar de conocer y discutir quienes participamos en organizaciones de base para tener un debate informado.

Alguien tendrá que explicarme la diferencia entre la FUPU de Leonel y sus antiguos enllaves en el PLD. La propuesta de Mariotti de oficializar a Danilo como dueño del team morado solo evitará las carcajadas que provoca el guapeo de Temo