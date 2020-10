Yelitza Lora anuncia llegada de su hija

View this post on Instagram

Dios nos ama mucho…💕 La dueña de nuestros corazones está aquí…💕 Say Hi To Baby RACHEL!!! 💕 GRACIAS SEÑOR!!! 💕 #BabyRacheL #MyLittLeBarbie #ViviendoNuestrosResuLtados #PreparadaParaELRestoDeMiVida