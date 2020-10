Captan derrumbe de edificio en Turquía

Captan el momento en que un edificio residencial se derrumba en Turquía tras el terremoto en el mar Egeo.

El video del momento en que un edificio residencial colapsó en la ciudad turca de Esmirna, afectada por un temblor de magnitud 6,6 registrado hoy en el mar Egeo, fue compartido por el periodista local Ragip Soylu a través de Twitter. (Seguir leyendo…)

The moment a building is collapsing in #Turkey after today’s #earthquake 🇬🇷 🇹🇷 pic.twitter.com/QVt4nF6vHm

— 𝙺𝚘𝚜𝚝𝚊𝚜 𝙺𝚊𝚕𝚕𝚎𝚛𝚐𝚒𝚜 (@KallergisK) October 30, 2020