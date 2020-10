RD | Gobierno convoca salseros

View this post on Instagram

Hoy nos reunimos con los exponentes de la Salsa junto a @lanhut_records asesor en el area musical del presidente @luisabinader fui en representación de la ministra de @miculturard profesora @carmenherediadg se coordinó eventos para las festividades de Diciembre. @chiquitotimbal @sexsappeal @revolucionsalseraoficial @asdrubaroficial entre otros @tonypena_