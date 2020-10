Se filtra nuevo audio de Nuria y Kimberly

View this post on Instagram

El revuelo mediático que envuelve a la periodista Nuria Piera (@nuriapiera) y a la ministra de la Juventud (@juventudrd), Kimberly Taveras (@ktaverasd), alcanzó este sábado un punto más ácido, al filtrarse un audio grabado fuera de récord después que la primera entrevistó a la funcionaria en su programa sabatino. En el audio, aparentemente grabado por un acompañante de Taveras, hay un diálogo mordaz entre ambas. En efecto, la funcionaria le ruega a Nuria que no la trate así, y Nuria le responde que tiene más poder que ella. Poco después, la conversación se torna más ácida. La filtración ocurre a pocas horas de que la periodista anunciara que mostrará esta noche más pruebas del presunto escándalo de corrupción que involucraría a la funcionaria. Piera ha cuestionado el origen de la fortuna declarada por la funcionaria -unos 106 millones de pesos-, y ha mostrado supuestas pruebas de alegados actos de corrupción que envolverían a Taveras.