Melania lo hace de nuevo

Melania vuelve a desairar en público a Donald Trump.

El presidente y la primera dama de EE.UU. volvieron a captar la atención pública por sus presuntos desencuentros a la hora de darse la mano, esta vez tras el segundo debate presidencial que Donald Trump y Joe Biden protagonizaron el pasado 22 de octubre.

La escena provocó reacciones inmediatas en las redes sociales y algunas personas estimaron que se trató de un acto de repudio mutuo, pero hubo más voces respecto a que Melania Trump retiró el brazo porque sostener la mano de su marido hace que su piel «se erice».

LOL, in this video Joe Biden tries to wave to Trump, but Trump doesn't even acknowledge it and then Melania rips her hand away from Donald Trump. pic.twitter.com/KxsoNfzKzY

— David Pakman (@dpakman) October 23, 2020