Pareja olímpica dominicana se compromete

Santo Domingo.- La artista marcial búlgaro-dominicana María Dimitrova, anunció a través de su cuenta de Instagram su compromiso con el retirado doble campeón olímpico y mundial, Féliz Sánchez.

María Dimitrova por Instagram:

Llegaste tú, y desde ese día ya no espero a nadie más.😍

Gracias por amarme, respetarme, valorarme y por demostrarme todos los días lo afortunada que soy de tener a mi lado a un hombre tan maravilloso como tú.

I’m yours now and forever 🥰 Love you babe ❣️#DimiSanchez