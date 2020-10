Javier Cabreja renuncia del matutino El Día

View this post on Instagram

Renunciar a un espacio laboral en el que uno se siente cómodo es siempre una decisión difícil, pero hay que tomarla, cuando se trata de cerrar un ciclo y asumir nuevos retos profesionales. Como es mi caso. Ingresé al Programa el día en septiembre del 2013. Durante siete años he sentido la satisfacción de trabajar al lado de un equipo de profesionales altamente calificados, honestos y comprometidos con una mejor sociedad dominicana. Agradezco a @huchilora y a la familia Corripio (Don Pepin y Manuel), la oportunidad de integrarme a este espacio televisivo y el trato respetuoso y cercano que siempre me dieron. Ha sido un alto honor compartir esta experiencia con una figura de las dimensiones de Huchi, @ameliadeschamps y más @edithfebles Por decisión propia y un ambiente de cordialidad, concluyo a partir de hoy mi participación en el programa El Día, para asumir otros compromisos laborales sobre los que informaré más adelante. muchas gracias a todos y todas.