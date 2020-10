¿Democratización del estilo y la belleza? Eso buscan darte estas mujeres dominicanas

Un día un papá se sentó junto a sus 5 hijos en la mesa y a cada uno le dio un palillo. A cada hijo le pidió que lo rompiera, siendo todos testigos de cómo la frágil madera se quebraba con facilidad. Luego le dio un nuevo palillo a cada uno y les pidió que los unieran para luego intentar romper el grupo de palillos juntos… ¿Qué descubrieron? ¡Que no se podía! Esta fue la forma en que él les demostró aquella teoría popular de que “en la unión está la fuerza”…

Cuando Lucy y Marcelle se sentaron a definir los parámetros de lo que sería Style Like a Pro, estaban muy seguras de varias cosas:

· Querían que las herramientas fueran diseñadas para ayudar a las participantes, sin importar su formación o antecedentes, a lograr espacios que las llenaran de orgullo y a los que anhelaran llegar.

· Entendían que era fundamental digitalizar los talleres y encontrar una plataforma flexible a la cual se pudiera acceder en cualquier momento, sin importar la hora, independientemente de que se estuviera dentro o fuera de República Dominicana, por todo un mes. Esto porque su interés era ayudar a las mujeres ocupadas y enfrentadas a la compleja realidad actual.

· Creían en la democratización del estilo y la belleza, por eso buscaban un formato que les permitiera llegar a más personas y transmitir conceptos generales que se pudieran aplicar a diferentes presupuestos y en diferentes circunstancias de vida.

Una vez estuvieron claras de cuál sería la personalidad del proyecto y su propósito, no hubo dudas en que involucrar a las expertas ideales para impartir cada uno de los talleres sería el punto clave que haría la diferencia y les permitiría lograr un mayor alcance, conseguir lanzar una propuesta más rica y diversa en temas de estilismo, decoración, estilo de vida y hosting, y fortalecer el formato al incorporar la visión, expertise y estética de cada una de ellas.

Marcelle y Lucy afirman que están convencidas de que escogieron a las mejores dentro de las mejores (dígase, “la crema y nata”) y así fue como decidieron inaugurar la primera temporada de talleres de Style Like a Pro. ¿Quiénes participan? Acá los detalles:

· Lucy Martínez, interiorista con más de 18 años de experiencia, especialidad en interior styling y directora creativa de las firmas @lucymartinezinteriorismo y Baunez.

· Marcelle Namnúm, hotelera de profesión y floral stylist de vocación, propietaria desde hace 10 años de la única boutique de flores preservadas en el país @caperucitarosard y cocreadora de la serie de talleres “La Anfitriona (no tan) Perfecta”.

· Montserrat Casado & Reneé Rood, creadoras de la empresa pionera en organización y hosting @casaaldia y cocreadoras de la serie de talleres “La Anfitriona (no tan) Perfecta”.

· Karina Fabián, con una trayectoria de más de 15 años en mercadeo y diseño de interiores, cofundadora de la firma de diseño @purodisenord y poseedora de una varita mágica para lograr que todo se vea un poco más “fabu”.

· Sofía Camilo, interiorista con más de 20 años de experiencia y especialidad en textiles, cofundadora de @purodisenord

¿El resultado? Una propuesta extraordinaria de talleres diseñados para que mujeres ocupadas, no solo en República Dominicana, sino también en todo el mundo hispanohablante, puedan disfrutar de un #fabulosodiariovivir.

“Define Tu Estilo Propio”, “The (not so) Perfect Hostess”, “The Bar Cart of Your Dreams” y “Style Tool Kits” son los 4 talleres con los que inician una temporada cuyo propósito es poder presentar un taller distinto mensualmente, la mecánica de acceso es súper sencilla pues literalmente con un clic, puedes comprar la boleta que te da acceso por todo un mes al taller en línea de tu preferencia, haciendo el pago por PayPal, tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

¿Qué les inspiró? La posibilidad de lograr que las personas que tomen estos talleres, logren espacios a los que anhelen llegar, sin la necesidad de romper sus ahorros en el banco, ni morir de estrés en el proceso. En sus propias palabras: “estamos, más que emocionadas con el proyecto, nos sentimos mucho más capaces y fuertes sabiendo que este grupo de talentosas colaboradoras forma parte del mismo. Sin dudas esta sinergia está dando resultados maravillosos y confiamos en que sus participantes podrán sentir el cariño que hemos puesto a cada uno de los módulos”.

Además de invitarnos a visitar la página web www.StyleLikeaProRD.com para descubrir más de lo que les apasiona lo que han preparados para nosotras, Marcelle & Lucy han querido regalarle a la comunidad de remolacheros y remolacheras un 40% de descuento en este taller del mes.

Es muy sencillo, para aprender de estas expertas en decoración, organización y estilo de vida unidas en nombre de la democratización del estilo y la belleza solo debes entrar a http://bit.ly/SLAP-Remolacha y utilizar el código REMOLACHA al momento de pagar para recibir tu descuento. Estás a unos cuantos clicks de aprender a descubrir tu estilo para mejorar no solo tus espacios, sino también tu vida, y de hacerlo a un precio súper especial de la mano de estos talentos locales.

¿Qué esperas para aprovechar este regalo? Tú también mereces una casa que te represente, te haga sentir orgullosa y apoye tu estilo de vida. Esta oferta cuenta con cantidades y tiempo limitado por lo que te recomendamos entrar ahora mismo a StyleLikeaProRD.com y reservar tu cupo, tendrás todo un mes para disfrutar de este primer taller y formar parte de este colectivo dominicano que apuesta a la democratización del estilo y la belleza.