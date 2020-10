Cines abren hoy en República Dominicana

View this post on Instagram

¡La familia Caribbean Cinemas está listo para recibirlos! Después de tanto tiempo separados, nos volveremos a reunir para disfrutar la magia del cine. Hemos basado nuestro protocolo de operación, control, sanitización y seguridad, basado en las mejores prácticas internacionales de nuestra industria. Importante recordar que: . 1. Puedes realizar todas tus compras 100% online, tanto de entradas como de combos para evitar filas y minimizar el contacto 2. Ya está disponible el #CaribbeanFriends&Family donde podrás reservar una función exclusiva con tu familia y amigos. Para reservas escribir a ventas@caribbeancinemas.com 3. Cualquier duda sobre nuestros protocolos de higiene y prevención, pueden verlos completo en nuestra página web, a través del link en nuestra bio. #Voypalcine #cuidamosdeti #nuestroprotagonistaerestu