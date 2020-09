Sergio Vargas: “Mis palabras fueron sacadas de contexto”

En una entrevista concedida a Diario Libre aseguró que no ofendió a los pobres y que sus palabras fueron sacadas de contexto. “Yo pienso que todo el que me conoce y ha convivido conmigo tiene un claro criterio de quién es Sergio Vargas. Esas gentes tienen autoridad moral para hablar de mí. Yo me dejé llevar de un loco, porque el Pachá es un loco, tomó el micrófono para decir cosas contra exfuncionarios del PLD, pero tuve que intervenir, pero no para ofender a nadie. Le dije y repito que poner un pobre sin dignidad a manejar fondos públicos es un peligro, porque es como poner a un gato a cuidar el queso, pero no estoy hablando de todos los dominicanos, sino de los pobres del PLD”, explicó el merenguero. (Seguir leyendo…)