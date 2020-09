«Hay algo que no ha salido mucho a la luz en cuanto a lo digital de Omega. Esta pregunta no sé si vino de Dios o de algo que debe revelarse, pero la realidad es que yo no he recibido pago de Spotify, YouTube, de Amazon, de varios videoclips que he hecho ni de ningunas plataformas digitales. Estoy trabajando desde el 2005 con una firma, la cual no me ha reportado nunca ni una venta, mis pagos, ni mis prestaciones». (Seguir leyendo…)