Adivina adivinador: Comunicadora santiaguera cuando carajita

El mundo necesita más amor ❤️ No puede ser que cada vez que yo suba una foto o un video el enfoque sea que si soy o no chata 🙄 Eso a mi ya no me preocupa porque gracias a Dios yo soy muy feliz así 😁😍 pero lo comparto porque da vergüenza que en el 2020 y con tantas lecciones que nos han enviado, eso sea lo que hayan aprendido.. ¿valorar la belleza de una mujer por el tamaño de su trasero? 😳 ¿en serio? Existen muchas mujeres exitosas que no han tenido que tener un cuerpo perfecto, pero con su inteligencia nos han conquistado a todos y son hermosas 💪🏻 Oprah Winfrey La princesa Diana Hillary Clinton Las Hermanas Mirabal Eva Perón Por mencionar algunas… Basta de querer compararnos, ya esta bueno de querer medir a las personas por cómo se vean y no por cómo sean. A mi no me importa porque yo sé quien soy, la gente que yo quiero me ama y me quiere así, he sido exitosa y he logrado lo que he querido gracias a Dios sin necesitar aprobación de “la gente” ni teniendo que tener el cuerpo “perfecto”. El que se quiera hacer una cirugía estética que lo haga, y si un día decido hacerme algo lo haré feliz, pero ¡Basta de enfocarnos sólo en eso! Lo digo porque hoy en día hay muchas personas que hasta se vuelven depresiva por esto. De corazón NO lo hagan…por sus hijas, sus madres, sus esposas, sus hermanas, por ustedes mismos. Más AMOR, menos odio 🙏🏻💋