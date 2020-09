‘Danilo el magnífico’

Altagracia Salazar

‘El Danilo más auténtico es el del audio en que increpa a los compañeritos de la base y defiende al Comité Politico que es defenderse a si mismo. Lo que dice es cierto pero ve el mal hacia afuera como han hecho todos los dictadores que buscan culpables para entretener a los pueblos.

Conforme no haya renovación se alejan las posibilidades que él dice tener de regresar al poder. Los cambios en el país le excluyen gente como él y como Hipolito, no importan cuantos congresos le reconozcan. Danilo representa al político de las formas, se puso el quepis por lo que simboliza. Ojalá no entienda nunca que el tiempo pasa y los pueblos cambian. Ni siquiera reconoce que sus formulas de ríos de dinero para comprar conciencia no dieron resultados’