Nuevo programa de becas de ciencias y tecnología para chicas

“El objetivo de esta iniciativa es poner un medio a disposición de las jóvenes, para que puedan alcanzar y realizar las carreras de ciencias con las que han soñado. Con esto pretendemos aportar al estado dominicano, 300 mujeres graduadas de ciencias de grado y de doctorado para que puedan mejorar la calidad de nuestra educación. Así mismo proteger a las niñas y las adolescentes que se desarrollan alrededor de vulnerabilidad, para que puedan encontrar a través del Ministerio de la Juventud, un plan de vida”. Ministra de la Juventud Kimberly Taveras @ktaverasd #EstamosCambiando #BecaIdelisaBonnelly #SomosJuventud #MinisteriodelaJuventud