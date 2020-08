Evento virtual | Uniendo talento dominicano global

View this post on Instagram

Y continuamos! El Japi Hour No. 2 se dará este Jueves 13 de Agosto. Estaremos revelando los panelistas cada día de aquí al evento por Zoom! Vía @lavainanostra La increíble @cynguzman vuelve de moderadora 💃🏾🇩🇴🔥🍻 Únanse a la fiesta registrándose en la página-link en bio #lavainanostra . . . . . . #dominicano #eventos #quevaina #dominicanrepublic #delomio #dominican #arte #diseño #cine #crecimiento #spanish #creative #design #ralphproductions #theralphjoseph