El grupo alimentó al animal con un sándwich de mantequilla de maní, lo que provocó criticas en la Red.

Una familia se encontró el pasado jueves con un ‘amigable’ oso negro que se le acercó durante un picnic en un bosque del estado de Maryland (EE.UU.) y decidió a unirse al grupo. (Seguir leyendo…)

Nothing to see here, just having a casual picnic @stooloutdoors (via ig:am_mrs.nesbit) pic.twitter.com/oAZF7lXZ4y

— Barstool Sports (@barstoolsports) August 11, 2020