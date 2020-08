Myrka Dellanos saca pie de Al Rojo Vivo

View this post on Instagram

Así se despidió @myrkadellanos de @alrojovivo Tal como te anticipamos, renunció el día que sacaron a @mariacelestearraras de @telemundo por solidaridad con su amiga. Toda la info 👉🏻 @laopinionla @eldiariony o busca el link en mi bio #amistad #lealtad #etica #despedida #soloparavalientes #lastopnews