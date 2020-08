Margarita: ‘No me casaron’

View this post on Instagram

Esta foto con mi tía es la celebración de un momento especial para toda niña. Cuando llegué a mis quince primaveras fue que sentí con más fuerza el deseo de hacer realidad todos mis sueños. Gracias a Dios, mis padres alimentaron mis anhelos, fueron mis principales socios, #NoMeCasaron, todo lo contrario, me enseñaron que la vida se vive paso a paso y que todo tiene su hora. – Les invito a todas a compartir algún momento así de especial y a sumarse al deseo de que pongamos fin al #MatrimonioInfantil #NoMeCasé #NoMeCasaron #NoLaCase #TBT