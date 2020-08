Open casting virtual | Dominicana’s Got Talent

View this post on Instagram

Jejeje, si buenas👀,les tenemos buenas nuevas… 😋pasa en el Miss Universo pasa en #DGT 😏 Decidimos hacer un cambio en la plataforma que se utilizará para las videollamadas del #GranOpenCastingVirtual, dijimos que iba a ser Microsoft Teams perooooo cambiamos a Zoom☝🏼, plataforma que entendemos será más sencilla de manipular para cada uno de ustedes. El proceso sigue siendo el mismo👁, entrarán a través de dominicanatienetalento.com, ubicando en el menú la opción Gran Open Casting y desde ahí serán llevados a las sesiones virtuales de Zoom. Si no tienes la aplicación de Zoom en tu celular 📱 o computadora 💻 , aprovecha para descargarlo hoy o mañana, si no pues la descargas el mismo día de tu casting, en la página web también te colocaremos el enlace para que lo hagas. Estamos casi a ley de 1 día🔥 para ver brillar tu talento en el #GranOpenCastingDGT2, el 7, 8 y 9 de Agosto de 8am a 5pm ✍🏼 ¡R.D. hará historia! #DominicanasGotTalent #DGT #AquíHayTalento #SegundaTemporadaDGT