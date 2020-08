Cavada: ‘Engañaron al presidente Abinader’

View this post on Instagram

Mi reacción ante las declaraciones del ministro administrativo de la presidencia @jose_paliza quien ante la imposibilidad de anunciar hoy un plan para el inicio del curso escolar a partir del lunes, culpó al partido morado de no haber dejado nada listo. ¿Y que hizo @roberto.fulcar durante el mes de transición? ¿La prioridad no era el inicio del curso? ¿No le dio tiempo al ministro Furcal de preguntarle al ministro saliente sobre cómo sería el curso escolar 2020-2021? Con bombos y platillos vienen diciendo desde la semana pasada que hoy se darían todos los detalles. El presidente @luisabinader lo dijo el domingo en su discurso. Hoy también por la mañana estaba convencido que daría noticias al país sobre el reinicio de la docencia en medio de la docencia. Todos los padres esperan la información. Ohhhh… al final, pasadas las cuatro de la tarde, con todos los periodistas en Las Cariatides, dijeron que ahora organismos internacionales estaban interesados en el plan dominicano de docencia en medio de la pandemia. ¿Y esos organismos llamaron hoy? Si no lo hicieron bien. Si no lo sometieron al Consejo Nacional de Educación. Son argumentos más creíbles que el que dijeron en una nota de prensa. Pero no mientan. No culpen a los peledeistas. Asumen que ya ustedes, los perremeistas, son gobierno. Y dijeron que cambiarían la manera de hacerlo. Háganlo. Ahora usted tiene la palabra. #rcnoticias #rcnoticias