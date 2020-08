Anuncian la apertura de un autocine en RD

View this post on Instagram

Hoy les revelamos una noticia emocionante ¡Llega Caribbean Cinemas Drive In Sirena! Nuestro concepto de autocinema donde podrán disfrutar la emoción del cine bajo las estrellas, con proyección láser desde el estacionamiento del 5to piso de Sirena Churchill. Pronto les comunicaremos la fecha de apertura, películas, acceso y otros detalles. ¿Quiénes están listos para esta experiencia? #caribbeancinemas #ccdrivein #septiembre #cinebajolasestrellas