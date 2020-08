Bolívar Valera deposita proyecto para construcción de hospital

View this post on Instagram

Cuando iniciamos los contactos con las comunidades para conocer sus necesidades, la solicitud permanente en los 3 brazos, era la construcción de un hospital, les prometí que desde que asumiera la diputación comenzaría la labor de gestionarlo. Hoy acabo de depositar el proyecto de resolución donde le solicito al excelentísimo presidente de la República Dominicana @luisabinader instruir al ministro de @saludpublicard @drplutarcoarias y al ministro de @mopcrd @deligneascencion la construcción de un hospital de segundo nivel en el sector de los 3 brazos, municipio Santo Domingo Este. Me acompaña el dirigente comunitario @quelomesa #SDEcaminemos @3brazoscity @rcavada @ciudadoriental @delazonaoriental @diariolibre @listindiario @elnuevodiariord @galaoriental