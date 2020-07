VIDEO | «Hoy es un gran día para el turismo dominicano»

View this post on Instagram

Felices de recibir a nuestros turistas ¡Bienvenidos 🇩🇴! #RDesTurismo #Repost @adompretur with @make_repost ・・・ 📣¡ Bravo ! @puntacanaairport recibe el primer vuelo comercial ✈️🇩🇴 . 99 pasajeros . Compartimos la info de la comunicadora @pamsued . Que experiencia tan emotiva. Entre lagrimas, aplausos y perico ripiao recibimos los primeros 99 pasajeros 😪👏🏼🎶. Ahí les comparto un video del "water salute" [una bienvenida con agua para bendecir este primer vuelo y esperando la franca reactivación de nuestro turismo.] ¡PA'LANTE REPUBLICA DOMINICANA CON LA GRACIA DIVINA DE DIOS! 🇩🇴🌴☀️ #arribaRD #Adompretur #reactivaciónturística