FOTOS | Misteriosas nuevas especies de tiburones

Una expedición científica observó por primera vez dos variedades de tiburón vaca en las costas de las islas Floreana y Española, ubicadas al sur del Parque Nacional Galápagos (Ecuador), de acuerdo a un comunicado emitido por los investigadores. (Seguir leyendo aquí…)

#PressRelease For the first time, scientists have observed two cow sharks species in the deep waters of the Galapagos Marine Reserve. Both species belong to the Hexanchidae family, considered among the most primitive groups of sharks.

