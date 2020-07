Comida de las 12:Sopa de pico y pala

View this post on Instagram

Pa’ que se te quite la anemia! Sopa de pico y pala pa ti… @cleiito Tú Vite .. Receta : 3 libras de pico y pala .. 3 cucharadas de adobo 1 de orégano 4 dientes de ajo majado con cilantro y ajicito gustoso Sazonar la carne con todo lo mencionado y dejar reposar 20 minutos o más ! Para armar la sopa: 1 sopa de fideos Víveres los que tú tiendas o quieras ponerle. Cilantro y recao 1 cebolla entera 1 ajíes cubanela Auyama pedazos grandes para que le@de color con la misma a la sopa Jugo de limón 1 litro y medio de agua 1/2 cucharadita de azúcar 1 cucharada de aceite Sal para ajustar Una vez adobas la carne dale color con la azúcar caramelizada luego que tome color verter las hierbas cilantro y recao , ajíes, cebolla entera , auyama … mueve sofreír un poco continuas agregando el agua mueves y dejas que entre en hervor en ese momento ponle los víveres y la sopa de sobre … deja que la sopa se exprese a fuego moderado y cuando la auyama se muestre blanda retira con la cebolla cilantro un poco del caldo de cocción y bates el resultado lo devuelves al caldo mueves ponle jugo de limón puntualiza la sal si lo requiere dejas cocinar unos 5 minutos más a fuego bajito apagas y sirves .. Pero sírvelo bonito .. @chefcarolinaarias #ChefCarolinaarias #RD🇩🇴 #LaComidaDeMiCasa #DominicanisimaYo #SopaDePicoayPaLa