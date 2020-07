Comida de las 12: Pollo guisado | arroz | habichuela

View this post on Instagram

La bandera versión discoteca’ Lo que te conté; 🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴 Pollo islareli guisao. Arroz Habichuela guisa Más un rico 🥑 aguacatico… Ma bueno que e’ así …. sírvelo bonito pa que goze’ Sabes lo que es el pollo isaraeli Cultura con sabrosura dice que : Todo empieza con la raza del pollo. Los pollos de corral (o camperos) se diferencian de los pollos industriales al tener una estructura ósea más esbelta, un plumaje de color variado y un crecimiento mucho más lento. Un pollo industrial está listo para ser sacrificado con sólo 45 días (menos si se usan hormonas de crecimiento), mientras que un pollo de corral se sacrifica con una media de 90 días. Este mes y medio extra es otro de los factores que hace que la carne sea más madura y por lo tanto de mayor calidad. Los pollos de corral tienen una mejor calidad de vida Salud vida @chefcarolinaarias #Chefcarolinaarias #ChefDominicana #LaComidaDeMiCasa #RD🇩🇴 #DominicanisimaYo