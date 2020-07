Padre de Evelyn Herrera, de Tercer Cielo, en coma por el Covid-19

View this post on Instagram

Las últimas dos semanas han sido difíciles para nosotros. Mi padre, el pastor Moises Herrera se encuentra en coma, librando una impresionante batalla contra el Covid-19. Él ha sido un tremendo guerrero toda su vida y ha bendecido a miles en su ministerio. Mi oración es que esta no sea su última batalla aunque admito que se encuentra debilitado y sus pulmones no están respondiendo sino con ayuda del ventilador. Dios es un Dios de milagros y no nos redimos en creer. -Evelyn Herrera. @evelyntercercielo