VIDEO | Miguel Sanó positivo al coronavirus

View this post on Instagram

Hola a todos yo tengo fe en Papa Dios espero que ya pronto todo esto pase del coronavirus el COVID-19 yo dispositivo para En mi cuerpo no siento ningún tipo de fiebre dolor de cabeza dolor de cuerpo ni gripe ni nada le dejo saber a todos la realidad los quiero los amo seguimos trabajando Yo tengo mucha fe en Papa Dios y sé que esta temporada será exitosa para mi familia para mí y mi fanaticada y mi equipo gracias por preocuparse por mi Spm sería 23 Miguel Sano boqueton el animal @rawlingssg @newbalancebaseball @franklinsports @cachicha @mlb @elbarondegrandesligas @twinsbeisbol @twins @danielasano22 @g_luxury @patriciasano09