Comunicadora Karina Larrauri da positivo al COVID-19

A veces vemos la vida pasar entendiendo que muchas cosas le pasarán “a otros”, nunca a “nosotros”. Como si estuviéramos en un selecto grupo que es invencible a todo; y no. Como pocas veces en la vida, estamos todos expuestos en la misma proporción. Lo justo. Y así llegó arrebatándonos el olfato y trastornando nuestro paladar. Llegó para instalarse en casa y obligarnos a un confinamiento mas estricto aún. Sin salir, ni a lo indispensable. Tenemos mas de 120 días viviendo apegados a la responsabilidad que implica nuestra salud y la de los demás, sin embargo, aquí esta. Todos somos vulnerables. Se instaló en casa la realidad que vive el país, agradeciendo que tenemos un techo y la supervisión de nuestros médicos. La intención de compartirlo viene dada para que de una vez y por todas rompamos el estigma que le han agregado a esta situación. Para que empecemos a entender que lo mas importante es que todos los que han estado por una u otra razón cerca de ti, lo sepan y tomen las medidas. Los procesos son lentos, tediosos, muchas personas esperando por pruebas, por atención médica. Tengo muchas preguntas que puedo responderles y ayudarlos en el proceso, sin embargo, aún quedan muchas por responder de manera certera. ¿Qué no debemos olvidar? Que tenemos que cuidarnos más que nunca. Que ser “joven” no quita la responsabilidad de contraerlo y pasarlo a alguien con condiciones distintas a las tuyas. Que usar la mascarilla es para protegerte pero también por amor y protección de los demás. Que #quedarteencasa, si puedes, es mejor. Estoy convencida de que vendrán mejores tiempos pero ahora, ahora no podemos aflojar.